الثلاثاء 02 أبريل 2024
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مصر

توصيات فنية لمزارعي محصول بنجر السكر

بنجر سكر
بنجر سكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر) 
• الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور 
• فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.
• الحصاد بتقليع البنجر يدويا" أو آليا" ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة.
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):
• إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5الى 1 كيلو جرام للفدان.
• متابعه الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على ان يكون الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث اعفان.
وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• مواعيد الزراعة للغرس الربيعي المناسبة هي أول مارس في مناطق كوم-أمبو – ادفو – ارمنيت – قوص - نجع حمادي – دشنا – أما في مناطق جرجا – أبو قرقاص فتكون في 15 مارس ويفضل الانتهاء من الزراعة خلال هذا الشهر حتى لا يؤثر التأخير في الزراعة على نقص المحصول خاصة بالنسبة للصنف الجديد جيزة 3، جيزة 4.
• يجب كسر وتوريد المساحات الراقدة والمصابة بالصقيع والخلف المسنة قبل الانتهاء من شهر مارس وقبل اشتداد درجات الحرارة وحتى لا يؤثر ذلك على جودة توريدات المحصول.
• حرق السفير في مساحات الخلف وتطهير الجور والري مباشرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

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