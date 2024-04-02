أمطار متفاوتة الشدة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور شبورة مائية من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ8 من صباح اليوم الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.