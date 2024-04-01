الأزهري: الشيخ الشحات محمد أنور من جواهر المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم أوجد في حياة المصريين بجمالياته والطرب لتلاوته واكتشاف المواهب العجيبة والمبدعة في التلاوة مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصري وعشرات الجواهر والدرر من هذه المدرسة.

وتابع الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة"، الذي يعرض على قناة dmc، اليوم الاثنين: "كان القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور جوهرة من جواهر المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة.

وواصل: "يمكن الاستماع إليه لنرى نمطا من الإبداع والإتقان والجمال في التلاوة.. من بين درر الشيخ الشحات محمد أنور في سورة يوسف وحظيت باندهاش الجميع في العالم الإسلامي.. واستكمل من بعده أبنائه في تلاوة القرآن الكريم".