حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

نفت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المحامين بشأن وفاة المحامية إيفا رمزي ميخائيل، داخل قسم شرطة بالمحافظة بعد حبسها بالمخالفة للقانون.

وقالت النقابة الفرعية: "بشأن ما تردد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزميلة إيفا رمزى ميخائيل المحامية، فبعد أن تلقت النقابة هذه الأنباء قامت بالتواصل الفورى مع نقطة شرطة بندر ملوي، وكذا التواصل مع النيابة العامة، والتي أفادت بأنه بتاريخ 25 /2 /2024 حرر محضر ضد الأستاذة الزميلة حمل رقم 761 لسنه 20 /2024 إداري بندر ملوى، وأثناء سؤالها في ذلك المحضر أصيبت بأزمة قلبية توفت على أثرها".

وأضافت: "بعد العرض على النيابة العامة بالمحضر رقم 763 لسنة 2024 إدارى بندر ملوى قررت النيابة العامة دفن جثة الزميلة بعد عرضها على مفتش صحة بندر ملوى، وتم سؤال أولاد المتوفاة، والتي خلت تماما من ثمة شبة جنائية، وهذا هو ما حدث تمامًا، وفقًا للعرض على النيابة العامة".

واختتمت: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرة المتوفاة وخالص العزاء لجميع المحامين ومحامي بندر ملوى، وعاشت نقابة المحامين دائمًا حصنًا حصينًا لكل من ينتمي إليها".

السوشيال ميديا

وكان عدد من المحامين قد تداولوا عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا وفاة المحامية بعد ذهابها إلى قسم شرطة ملوى لتحرير محضر ضد إحدى المواطنات تتهمها بالتعدى عليها والاعتداء على ميراثها، وأنه أثناء تحرير المحضر تواصل أحد أمناء الشرطة بالطرف الثانى وأوعز إليها الحضور للقسم لتحرير محضر ضد المحامية "إيفا"، حتى يتم إنهاء القضية بالتنازل.

وأضافوا: "حضر الطرف الثانى وقامت بإحداث إصابة بنفسها داخل ديوان القسم لإكراه المحامية على التنازل، لكن إيفا أصرت على عمل المحضر، وقالت أنا محامية ولا يجوز احتجازى وفق القانون، وحينما دخلت المحامية إلى الحجز توفيت بالسكتة القلبية غضبًا مما حدث من احتجازها".