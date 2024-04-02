الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 أبريل 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة توقيت السحور وصلاة الفجر في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

 

موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024

نستعرض للقراء موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024 وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية وتحدد فيه توقيت صلاة الفجر في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:16 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:19 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

txt

مسلسل سر المسجد.. أهمية تسوية الصف في الصلاة

txt

على جمعة: تحريم الصلاة بالأضرحة "جهل".. يجب ألا نحصر العلم في 3 علماء

موعد آذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:16 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:17 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في بورسعيد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:10 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في الغردقة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:09 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

txt

شريف مدكور يكشف عن تأثير "اليوجا" فى تعزيز خشوعه أثناء الصلاة (فيديو)

txt

أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:06 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

 

اقرأ المزيد

موعد آذان المغرب اليوم 

موعد أذان الفجر اذان الفجر آذان الفجر اليوم الفجر توقيت السحور صلاة الفجر الهيئة العامة للمساحة

مواد متعلقة

موعد آذان المغرب يوم 21 من رمضان 2024

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

عاجل.. إجلاء المئات بعد انهيار أرضى فى كاليفورنيا الأمريكية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"