موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 أبريل 2024

موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة توقيت السحور وصلاة الفجر في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024

نستعرض للقراء موعد آذان الفجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2 ابريل 2024 وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية وتحدد فيه توقيت صلاة الفجر في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:16 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.



موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:19 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

موعد آذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:16 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.



موعد آذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:17 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.



موعد آذان صلاة الفجر في بورسعيد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:10 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.



موعد آذان صلاة الفجر في الغردقة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:09 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024 الموافق 23 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:06 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تجاوزت ال 13 ساعة.

اقرأ المزيد

موعد آذان المغرب اليوم