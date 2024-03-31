يبحث الكثيرون موعد آذان المغرب يوم 21 من رمضان 2024 عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب الجميع تناول وجبة الإفطار في منازلهم قبل توقيته بوقت كافي.

موعد آذان المغرب يوم 21 من رمضان 2024

ينشر الدستور في السطور التالية موعد آذان المغرب يوم 21 من رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية التي أصدرت الإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد رفع الآذان لصلاة المغرب يوم 21 من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة السادسة وأربعة عشر دقائق (6:14) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة اليوم

الفجر 4:18

الشروق 5:46

الظهر 11:59

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:14

العشاء 7:31

عدد ساعات الصيام في 21 يوم من رمضان

مدة ساعات الصوم اليوم الأحد الموافق اليوم الـ 21 من شهر رمضان نحو 13 ساعة و56 دقيقة.

دعاء عند سماع الاذان

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله.

وروي في صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

أفضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

وأما عن الدعاء المستجاب قبل الصلاة، فيمكن ترديد « يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ».

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

يقول: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

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