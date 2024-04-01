الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بالاغتصاب بالبساتين: هتك عرض فتاتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، انقضاء الدعوى الجنائية في وفاة المتهم «ماهر. ع» على خلفية اتهامه بهتك عرض قاصرات بمنطقة البساتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 22240 لسنة 2023 جنايات البساتين ضد ماهر. ع "متوفى"، لأنه في غضون شهر أكتوبر 2023، بدائرة قسم البساتين بالقاهرة، هتك عرض المجني عليها «شهد. خ»، بغير قوة أو تهديد، التي لم يتجاوز 18 سنة، كما هتك عرض المجني عليها «حنين. م»، بغير قوة أو تهديد، 18 سنة.

وتبين وفاة المتهم «ماهر. ع»، خلال نظر الجلسة، ووفقًا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية قد تم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية.

محكمة جنايات القاهرة هتك عرض قاصرات البساتين الدعوي الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية

مواد متعلقة

الحبس سنة و6 أشهر لمتهم بتعاطى المخدرات فى البساتين

السجن المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة في البساتين

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ايحاءات جنسية.. التفاصيل الكاملة للتحرش بفتاة خلال عودتها للمنزل فى مترو العتبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"