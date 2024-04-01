انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بالاغتصاب بالبساتين: هتك عرض فتاتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، انقضاء الدعوى الجنائية في وفاة المتهم «ماهر. ع» على خلفية اتهامه بهتك عرض قاصرات بمنطقة البساتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.



وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 22240 لسنة 2023 جنايات البساتين ضد ماهر. ع "متوفى"، لأنه في غضون شهر أكتوبر 2023، بدائرة قسم البساتين بالقاهرة، هتك عرض المجني عليها «شهد. خ»، بغير قوة أو تهديد، التي لم يتجاوز 18 سنة، كما هتك عرض المجني عليها «حنين. م»، بغير قوة أو تهديد، 18 سنة.



وتبين وفاة المتهم «ماهر. ع»، خلال نظر الجلسة، ووفقًا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية قد تم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية.