الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

رسائل المواطنين للرئيس.. ناقدة أدبية: عودة عيد الفن ترسخ لريادة مصر الفنية

الناقدة الأدبية منال
الناقدة الأدبية منال رضوان

قالت الناقدة الأدبية منال رضوان، إن المثقفين ليسوا بمعزل عن محيطهم الاجتماعي؛ ولعل هذا ما جعل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في لقاء له: "على أن المثقفين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين، عليهم مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى، في الحفاظ على مصر؛ حتى يتشكل الوعي الحقيقي لدى المجتمع؛ ليكون قادرًا على تكوين كتلة صلبة لمواجهة كل المحاولات التي تستهدف الوطن".

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، ومما لا شك فيه أن الدولة ممثلة في مؤسساتها الثقافية تتخذ خطوات حثيثة هدفها الارتقاء بالثقافة؛ عن طريق الدعم والرعاية، ولعل نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته المتعاقبة، ووجود مؤسسات ثقافية ترسخ جهودها في دعم الكتاب، عن طريق سلاسل النشر المخفضة أو الترجمة للآداب العالمية؛ هذا كله يجمل الدور الذي تأخذه الدولة المصرية على عاتقها؛ فمما لا شك فيه أن المجتمع دون هذا الدعم للثقافة والذي يرتكز إلى محورين أساسيين أولهما: زيادة الوعي بالمخاطر التي تحيط بمقدرات الدولة، وثانيهما: ترسيخ الهوية المصرية.

وتابعت، كما لا يمكننا التغافل عن مبادرة مقدرة قام بها الرئيس بالتوجيه لإنشاء المكتبات العامة أسفل الكباري لتجد مكانا لها إلى جوار المطاعم والمقاهي، لكن مع ذلك كله نتمنى من الرئيس التوجيه بإعادة عيد الفن المصري ليكون إلى جوائز الجوائز التشجيعية والتقديرية؛ ففكرة عودة عيد الفن من قبل الدولة ستساهم ولا شك في التأكيد على ريادة الفنون المصرية، كذلك زيادة الدعم المادي وتطوير نظام التأمين الصحي للكُتاب ليدخل تحت مظلته جميع الأدباء من أبناء مصر.

ويعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثالثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

الناقدة الأدبية منال رضوان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الكتاب ترسيخ الهوية المصرية الجوائز التشجيعية والتقديرية

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة