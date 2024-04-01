رسائل المواطنين للرئيس.. ناقدة أدبية: عودة عيد الفن ترسخ لريادة مصر الفنية

قالت الناقدة الأدبية منال رضوان، إن المثقفين ليسوا بمعزل عن محيطهم الاجتماعي؛ ولعل هذا ما جعل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في لقاء له: "على أن المثقفين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين، عليهم مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى، في الحفاظ على مصر؛ حتى يتشكل الوعي الحقيقي لدى المجتمع؛ ليكون قادرًا على تكوين كتلة صلبة لمواجهة كل المحاولات التي تستهدف الوطن".

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، ومما لا شك فيه أن الدولة ممثلة في مؤسساتها الثقافية تتخذ خطوات حثيثة هدفها الارتقاء بالثقافة؛ عن طريق الدعم والرعاية، ولعل نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته المتعاقبة، ووجود مؤسسات ثقافية ترسخ جهودها في دعم الكتاب، عن طريق سلاسل النشر المخفضة أو الترجمة للآداب العالمية؛ هذا كله يجمل الدور الذي تأخذه الدولة المصرية على عاتقها؛ فمما لا شك فيه أن المجتمع دون هذا الدعم للثقافة والذي يرتكز إلى محورين أساسيين أولهما: زيادة الوعي بالمخاطر التي تحيط بمقدرات الدولة، وثانيهما: ترسيخ الهوية المصرية.

وتابعت، كما لا يمكننا التغافل عن مبادرة مقدرة قام بها الرئيس بالتوجيه لإنشاء المكتبات العامة أسفل الكباري لتجد مكانا لها إلى جوار المطاعم والمقاهي، لكن مع ذلك كله نتمنى من الرئيس التوجيه بإعادة عيد الفن المصري ليكون إلى جوائز الجوائز التشجيعية والتقديرية؛ ففكرة عودة عيد الفن من قبل الدولة ستساهم ولا شك في التأكيد على ريادة الفنون المصرية، كذلك زيادة الدعم المادي وتطوير نظام التأمين الصحي للكُتاب ليدخل تحت مظلته جميع الأدباء من أبناء مصر.

ويعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثالثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.