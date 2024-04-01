الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل جديدة عن المتهم الأول بقتل يمني الجنسية بالجيزة

جثة
جثة

ما زالت واقعة مقتل يمني الجنسية على يد 5 شباب لسرقته بالإكراه في شقته بمنطقة فيصل تثير الرأي العام وعقب قرار جلستها، نرصد كواليس المحاكمة التي تم تأجيلها لجلسة 4 أبريل.

قالت خديجة مغربي، محامية المتهمة الخامسة «آية.ر»، 23 سنة إن المتهم الأول "رمضان. م" 29 سنة، الصادر بشأنه قرار بالإحالة للمفتي للبت في إعدامه هو زوج أمها ومسجل خطر وهارب من قضية قتل مقترنة بسرقة بالإكراه بالفيوم بالاشتراك مع شقيقه، كما أنه تسبب في سجن والدة المتهمة في مشاجرة انتهت بوفاة أحد الأشخاص ومحكوم عليها بالسجن المؤبد.

أوضحت أن أم المتهمة الخامسة هي لديها طفل من تربيه المتهمة من المتهم الأول وكان هذا هو سبب تردد عليها وإخفاء المسروقات بحجة رؤية ابنه. 

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 13، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، محاكمة 5 متهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي داخل شقته بمنطقة فيصل لجلسة 4 أبريل المقبل

في وقت سابق أمرت النيابة بإحالة المتهمين بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بينهم 3 سيدات واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي داخل شقته بفيصل في الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى. وفي تاريخ 18/2/2024 تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق.

وبعد المعاينات اللازمة وانتداب مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، تم ضبط وإحضار المتهمين الذين اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

جاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين "رمضان.م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

مقتل يمني الجنسية منطقة فيصل كواليس المحاكمة قضية اليمني

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