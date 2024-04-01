مسلسل حق عرب الحلقة 22.. هل ينجح السويركي في التخلص من فخ الإدمان؟

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. يعيش عرب السويركي معاناة الانسحاب من أعراض الإدمان، ويطلب من صديقه “محسن” إحضار جرعة من المخدر لتعاطيها، وتكتشف والدة عرب فاجعة سقوطه في فخ الإدمان، فتقول له: “مش هسيبك تدخل في الدوامة دي”.

مسلسل حق عرب الحلقة 22

في مشهد آخر، تؤكد صباح ( وفاء عامر)، لـ"محاسن" شقيقة حسنية الداية، أن أنغام ليست شقيقة عرب في الرضاعة فقد رفضت الرضاعة الطبيعية وهي صغيرة.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، ذهاب عرب السويركي مع والدته واصحابه لفيلا ابو عمار الخليجي، للاقامة فيها لمعالجة السويركي بعدما قام عبد ربه بضربه ضربا مبرحا في الشارع، واكتشف الدكتور الذي قام بتمريض عرب آثار ضرب حقن مخدرات بذراعه.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الساخنة، بدأت بتحرير عرب السويركي من ايدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد ابلغت الشرطة عن اختفاءه.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.