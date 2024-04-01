الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يدافع عن شقيقه.. كواليس مقتل شاب في المطرية

قتل شاب
قتل شاب

أحالت النيابة العامة، صاحب محل ملابس وآخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب، عقب تدخله لفض مشاجرة مع شقيقه في المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المطرية بالقاهرة، يفيد باستقبال أحد المستشفيات جثة الشاب «تامر م» في العقد الرابع من عمره، إثر طعنة في جسده بسلاح أبيض أودت بحياته.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى محل البلاغ  للوقوف على ملابساته، وبالفحص تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه و3 آخرين، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرف الثانى على الأول بسكين فأرداه قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

أقوال والد المجنى عليه

وكشفت أقوال والد المجني عليه خلال ان الخلاف بدأ عندما كان نجلي شقيق الضحية أمام فرشة الشباشب التي يعمل بها، وحاول المتهمون الاحتكاك بابني للتشاجر معه الا ان الاهالى تدخلت وفضت تلك المشاجرة.

وأضاف والد المجني عليه أنه يوم الواقعة تفاجأ بصوت صراخ بالقرب من منزله، ورئى أحد المتهمين ممسك بمسدس 9 مللي، وآخر ممسك بفرد خرطوش، وثالثهما يمسك بسلاح أبيض "مطوة"، وحاول فض المشاجرة لإبعاد المتهم الأول فأطلق طلقة في الهواء وأخرى ناحية شباك المنزل ناحية والدة المجني عليه، وعند محاولتي إبعاد الثاني صوب طلقة أصابت نجله، أما عن الثالث فاستكمل بطعنات في جسد المجني عليه حتى فارق الحياة.

اعترافات المتهم

كما أقر المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة بنشوب مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه على إثرها استعان بالمتهم الثانى وحضر الأخير بسلاحين ناريين.

وأوضح أنه وانذاك أطلق المتهم الثانى لمؤازرة احتدم الخلاف فطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مطواه فسقط الأخير أرضا مضجرا بدماءه.

صاحب محل ملابس النيابة العامة للمحاكمة امام الجنايات قتل شاب المطرية

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