6 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في قتل اثنين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات أوسيم، برئاسة المستشار عماد عطية، عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالشروع فى قتل شخص ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم "عرفة.م"، 54 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجنى عليهما "ابراهيم ع"،عامل، ونجله "عز ا" بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلهما، واعد لتلك الجريمة مادة كيميائية حارقة، وما ان شاهدهما حتى قذفهما بتلك المادة، قاصدًا قتلهما، محدثا إصابة المجنى عليه الاول بحرق كيميائي بالوجه واليدين، وإصابة نجلة بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الايسر، إلا أن اثر جريمته خاب وهو تدراك المجنى عليهما العلاج.