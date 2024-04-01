خلال 10سنوات.. زيادة عدد الجامعات المصرية لـ 92 جامعة و120 مستشفي جامعي

ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيفات العالمية

إنشاء 7 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج

زيادة عدد الجامعات في مصر إلى 92 جامعة

زيادة 32 مستشفى جامعي بتكلفة 19.5 مليار جنيه

حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا من كبير من قبل الرئيس والقيادة السياسية في مختلف المجالات العلمية وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تم إنشاء 7 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي المتميز؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة.

تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج

نجحت وزارة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية في تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وجاري حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بدولة تشاد، وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في إفريقيا والوطن العربي.

زيادة عدد الجامعات في مصر إلى 92 جامعة

ارتفاع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 92 جامعة وزيادة عدد الكليات إلى 494 كلية حكومية، و310 كليات خاصة وأهلية، و196 معهذا عاليا وإدخال برامج دراسية متميزة لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي، استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيفات العالمية

تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتم ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022 إلي 24 جامعة مصرية وإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في نسخة تصنيف ويبوميتركس الإسباني العالمي لعام 2023، 37 جامعة مدرجة حديثًا في تصنيفز التايمز البريطاني، 24 جامعة مدرجة بتنصيف سيماجو،ا وارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (37) جامعة عام 2023،

تم استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي حيث تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر

زيادة عدد المستشفيات الجامعية ل120 مستشفي

وشهدت المستشفيات الجامعية تطورا كبيرًا، حيث بلغ عددها 88 مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى (120) مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها 32 مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وشاركت المستشفيات في تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، فضلا عن تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي.

وقدمت المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022،كما تم إجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سرير، بينما بلغ عام 2022 (36825) سرير، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سرير، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.

تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، مثل مبادرة مليون مبرمج، ومبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى إنشاء بنك الابتكار المصري EIB عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، حيث أسس البنك 15 حاضنة أعمال، وتعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا في مجالات: الطاقة، والصحة، والمياه، والزراعة، والبيئة، والاتصالات، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، والصناعات الاستراتيجية. أيضًا تم إطلاق مجموعة من المبادرات لربط البحث العلمي بالصناعة، مثل: مشروع “بدايتي”، والبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”، والبرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية.٠