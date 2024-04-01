وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

- الدكتورة نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- الدكتور علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.

- الدكتور نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.

- الدكتور محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور أحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.

وفي سياق آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

ووجه وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي