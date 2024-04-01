"عبد الله" يحاكي كبار قراء القرآن ويؤم المصلين بالتراويح (فيديو)

رزقه الله بالصوت الحسن، وموهبة محاكاة كبار قراء القرآن الكريم، الذين تأثر بهم فكان يتلو آيات الذكر الحكيم بأصوات العديد من عمالقة التلاوة، وحفظ القرآن، فجذب إليه الكثير حتى أصبح يؤم المصليين بالمساجد وهو في سن صغير لإبداعه وجمال صوته.

“الدستور” التقت بالشاب عبد الله سعيد، الطالب الجامعي، خلال بث مباشر بشهر رمضان المبارك للاستماع إلى صوته العذب في قراءة القرآن، وكيف بدأ طريق قراءة القرآن.



يقول عبد الله سعيد الطالب في الفرقة الثالثة بكلية نظم ومعلومات حاسب آلي، بمحافظة الإسكندرية، إن عند اكتشاف موهبته وحبه لقراءة القرآن والوصول بالقراءة إلى اصوات كبار القراء شجعه والده على إتمام حفظ القرآن والقراءة المستمرة الصحيحة بالتجويد، فتعلم على يد الشيخ صابر الغريني الذي كان داعمًا له.

وأضاف لـ" الدستور" أنه أول صلاة قيام يؤم فيها المصلين كانت وهو في سن 14عامًا، في مسجد بمنطقة الطابية وظل لمدة 8 سنوات يؤم المصلين في شهر رمضان الذين كانوا يثنوا على صوته دائمًا، فضلا إلى التنقل في باقي ايام العام بالعديد من المساجد.

وتابع أنه اكتشف أن لديه موهبة تقليد القراء، من خلال سماع مقطع قرآني ليجد نفسه يقرأ بنفس الطريقة والوصول إلى الصوت بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من قراء القراء الذين تأثر بهم واستطاع تقليد أصواتهم وهم الشيخ ياسر الدسري، الشيخ رعد الكردي، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ المنشاوي.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد المأمون بمديرية أوقاف الإسكندرية، حيث اعتاد على التواجد دائمًا في شهر رمضان بصلاة التراويح.

وأكد أن هدفه هو أن يكون خادم للقرآن وصوته يصل إلى كل مكان في مصر، مشيرًا إلى أن الصوت هو دعوة مثل الإمام الذي يخطب على المنبر ويدعو الناس العبادات وصحيح الدين، كذلك قراءة القرآن والصوت الذي وهبه الله لي هو دعوة تجمع الناس للصلاة تستطيع أن تكون سببًا في إقبال شاب على الصلاة والمواظبة عليها.



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