الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

لأجل الزيارة الرعوية.. البابا ثيودروس الثاني في كينشاسا بإفريقيا الوسطى

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه في سياق العمل التبشيري في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وصل صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، إلى مطار كينشاسا رافقه المتروبوليت غينيا جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان.

كان في استقبال غبطته سفير اليونان في الكونغو السيد/ أنطونيو بابادوبولو، سفير مصر في الكونغو السيد/ هشام عبد السلام المقصود، ممثل رئيس البلاد، المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا، والعديد من كهنة الإبراشية.

بعد ذلك توجه البابا ثيودروس إلى كنيسة القديس نيقولاوس في كينشاسا، حيث رَحب بغبطته رجال الدين وشعب كينشاسا ورددوا النشيد المثلث التقديس.

وقد عبر مطران كينشاسا عن مشاعر الامتنان تجاه البابا البطريرك المبارك، لأنه بحضوره إلى المتروبوليت يقوي العمل التبشيري ويساعد على السير بحماس على طريق الصوم الكبير نحو أسبوع الآلام والفصح المقدس.

كما خدم المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها خدمة البروجازماني (القدسات السابق تقديسها) في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا.

وقال إن التناول خلال ممارستنا للصوم الأربعيني المقدس هو للثبات في الرب يسوع المسيح الذي به له المجد نتغلب على تجارب الشيطان الذي يستخدم وهن الجسد ليتسط علينا ويضعف إرادتنا للإستمرار في الصوم، تمثلًا بيسوع المسيح الذي صام أربعون يومًا (مت 2:4)، ذلك كما قال يسوع المسيح نفسه: "أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا" (يو5:15)، لأن "من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه" (يو 56:6).

هذا وقام المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها للروم الأرثوذكس برفقة الأرشمندريت نقولا فانوس والأستاذ شريف زريق من مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس زار المتروبوليت جون ماري شامي مطران مصر والسودان للروم الكاثوليك في كنيسة البشارة في طنطا بمناسبة الاحتفال بعيد البشارة.

بعد القداس الإلهي استقبل المتروبوليت جون ماري شامي المتروبوليت نقولا في قاعة الكنيسة. حيث هنأ المتروبوليت نقولا نيافته بالعيد متمنيًا له ولشعب الكنيسة أن تعم المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين، خاصة بسبب قلة عدد الرعية.

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