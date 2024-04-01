جزيرة الدهانات تستضيف سحورًا خاصًا لنخبة من قادة المجال فى فندق النيل ريتز كارلتون

أقامت شركة جزيرة الدهانات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الدهانات والأصباغ في مصر، سحورًا خاصًا في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة يوم 26 مارس 2024. جمعت هذه الفعالية المرموقة ما يقرب من 200 من أشهر مهندسي التصميم الداخلي والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات والمقاولين والشخصيات العامة، مما عزز مكانة شركة جزيرة الدهانات كلاعب رئيسي في مجتمع التصميم والبناء.

ليلة مميزة

ضمّت قائمة ضيوف الحفل أسماء بارزة مثل كريم مختيجيان وهاني سعد وكريم الحيوان وأحمد حسين وكريم العسال، مما يدل على قيمة الأمسية.

ترك الإعداد والديكور المصممين بعناية انطباعًا دائمًا لدى جميع الحاضرين، مهد الطريق لتجمع لا يُنسى.

التواصل والترفيه

وفر السحور منصة فريدة لقادة الصناعة للتواصل، وتعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وقد تم إثراء الأجواء أكثر بالترفيه الآسر، بما في ذلك عرض صوفي ساحر وعزف كمان شجي وأنغام العود الرقيقة.

لقاء خاص مع عبدالله الرميح

وكان حضور السيد عبدالله الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، مالك شركة جزيرة الدهانات، إضافة إلى فخامة الليلة. مؤكدا تفاعله مع الضيوف على التزام شركة جزيرة الدهانات ببناء علاقات قوية مع عمالقة التصميم والبناء.

الالتزام بالإلهام والتعاون

كان اجتماع السحور بمثابة شهادة على تفاني شركة جزيرة الدهانات في تعزيز الإبداع والتعاون داخل المجال، من خلال التواصل مع هذه الشخصيات المؤثرة، تهدف شركة جزيرة الدهانات إلى دفع مساعي التصميم والبناء في مصر إلى آفاق أعلى.