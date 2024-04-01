الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بنسبة 25%.. انخفاض فى أسعار السيارات بالسوق المصرية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أكد نورالدين درويش، عضو شعبة السيارات، بـالغرف التجارية، أن الدولار هو العامل الأساسي والرئيسي في تسعير السيارات، كما أن توفير الدولار بالسعر الرسمي أحدث فارقًا بين التسعير الموجود بالسوق والسعر العادل للسيارة بنسبة 30% تقريبًا.

وأوضح درويش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن فتح الاعتمادات المستندية للسيارات خلال الفترة المقبلة هو المؤشر نحو خفض أسعار السيارات ووصولها للسعر العادل وسوف تنخفض الأسعار بفتح الاعتمادات نحو 25% من قيمتها بخلاف الأوفر برايس، لافتًا إلى أن بعض الشركات أعلن خلال الأسبوع الجاري عن خفض الأسعار ونشر قائمة بالأسعار الموجودة بالمعارض، وسيكون لهذا أثر إيجابي على السوق وتشجيع باقي الشركات لتقديم قوائم أسعار السيارات.

قرار الاعتمادات المستندية 

ولفت إلى أن جميع التجار في انتظار قرار الحكومة بفتح الاعتمادات المستندية لدخول كمية أكبر من المواد الخام وقطع الغيار والسيارات كاملة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار جمارك السيارات بحوالي 50% بعد تحرير سعر الصرف بفعل فارق التسعير في البنوك، مما سيخفض الأسعار ولكن بنسبة معينة.

نسبة المبيعات في الوقت الحالي متراجعة

ولفت إلي أن نسبة المبيعات في الوقت الحالي شبه متوقفة بفعل تربص المستهلكين لمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنوك ساعدت في تسهيل عمليات الاستيراد وخاصة استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض الأوفربرايس للسيارات وعودتها لأسعارها الطبيعية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا في السوق بعد استيراد كميات كافية لتغطية السوق المحلية.

وأوضح درويش أنه حتى الآن الانخفاض الحاصل ليس في سعر السيارة نفسها بل في سعر الأوفربرايس المضاف على أسعار السيارات.

وتابع: جميع التجار بانتظار الاعتمادات المستندية لقطاع السيارات الفترة المقبلة، مما سيغير في سوق السيارات الفترة المقبلة.

التجارية الغرف التجارية التسعير الموجود أسعار السيارات السوق الاعتمادات المستندية جمارك السيارت سعر الصرف

مواد متعلقة

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"