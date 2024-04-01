الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صوفينار تعتزل الرقص: "الشغلانة لمت".. اعرف التفاصيل

الراقصة صوفينار
الراقصة صوفينار

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرجت الفنانة الاستعراضية صوفينار، معلنة اعتزالها عالم الفن والرقص بشكل نهائي، وذلك من خلال فيديو نشرته لها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "انستجرام" وتحدثت خلاله لجمهورها بنفسها مؤكدة اعتزالها بشكل نهائي.

تفاصيل اعتزال صوفينار الرقص تمامًا : (السوق لم)

وقالت صوفينار خلال الفيديو: "فكرت ألف مرة قبل ما اطلع و أقول لكل جمهوري وحبايبي اللى بيتابعونى الكلام ده.. بس قررت اعتزال الرقص نهائيًا من اللحظة دي لعدة أسباب أهمهم إن حقيقي (السوق لم)".

صوفينار تكشف أسباب اعتزالها الرقص واتجاهها إلى تقديم برامج الطهي 

 

وأضافت صوفينار: "أنا اتعلمت الرقص عشان أقدم فن حقيقي لجمهورى واتعلمت أصول المهنة على يد الكبار لكن خلاص الفترة اللى فاتت لاحظت ان كل من هب ودب بيخرج يرقص ويعمل مشاهدات وتريندات وفلوس وبقت شغلانة هز وسط مش رقص شرقي أو غربي له أصول ومعايير".

وتابعت صوفينار: "عشان كده قررت اغير المجال تمامًا لكن هطل عليكم من خلال برنامج طهى جديد هقدم لكم من خلاله وصفات طبخ وحلويات محصلتش هتاكلوا صوابعكم وراها.. زي ما بيقول المصريين".

ومن ثم خرجت صوفينار فى فيديو آخر عقب نشرها فيديو الاعتزال وهى ترتدى ملابس شيف وتقوم بالتحضير لعمل كحك العيد بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك وقالت: " الأخبار الصحيحة فقط هي التي تنشر من خلال صفحتي الرسمية الموثقة على فيسبوك وحسابي الرسمي الموثق على إنستجرام فقط".

وبمجرد نشر الفيديو سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور صافينار ومتابعيها، طالبين منها العودة فى قرارها، لكن من المؤكد أن صافينار لا يمكن أن تتراجع مرة أخرى عن قرارها، خاصة أنها قامت بحذف كل الفيديوهات والمقاطع التى ترقص خلالها، من على حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

يذكر أن تاريخ اليوم الإثنين هو الأول من أبريل، وما قرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل.

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