الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 21

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم إعادة الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل محارب، لينتظر محارب خبر صادم جديد سيغير مجرى الأحداث.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 21

ليتابع جمهور محارب مواعيد الإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 21

لتنتهي الحلقة بحادث جديد بانتحار شقيق محارب قفزا من الشباك بعد محاولات هروبه من قوات الأمن في القضية المنسوبة اليه.
لتواصل الاحداث تعقيدا باستمرار هروب محارب خاصة بعد مقتل الشاهد الثاني في قضية مقتل رجل الأعمال العزازي ومواصلة اتهامات الافتراء بأن محارب هو الجاني.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 22

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21.. انتحار شقيقه وزواج طليقته

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 21.. انتحار شقيقه وزواج طليقته

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