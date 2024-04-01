ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 11 شخصًا، لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومن بينهم مالك مطبعة ومالك مخزن أدوية لقيامهم بتصنيع والاتجار في العقاقير الطبية المقلدة، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير، وضبط بحوزتهم سيارتين والأدوات المستخدمة في طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية وكمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للأدوية مقلدة وبعض الأدوية المقلدة وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في التصنيع والاتجار في الأدوية المقلدة والمغشوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.