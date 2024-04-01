الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

السجن 5 سنوات لأب وابنه اعتديا على بائع خردة في الإسكندرية

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم، أبا ونجله، بالسجن 5 سنوات غيابيا، لاتهامهما باستعراض القوة والعنف والتعدي على بائع خردوات.

 كما ألزمتهما المصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، في القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي.

تفاصيل القضية والتحقيقات

وتبين من التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه على إثر مشاجرة، بين كل من "م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" وحملهما الأسلحة البيضاء، في تواجد المجني عليه "م.ع.ا" بائع خردوات، حيث افتعلا معه مشادة كلامية، أدت لتعديهما على المجني عليه وعلى نجله، أدت الى إصابتهما، بمنطقة الحضرة بدائرة القسم، وقد أسفرت الواقعة عن بث الرعب والفزع بين الأهالي.

 

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإصابته بدائرة القسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن 5 سنوات بائع خردة الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة باب شرقى

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