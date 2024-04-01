تمكنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط صاحب مكتبة بدائرة قسم ثان بنها في محافظة القليوبية، بتهمة الاتجار في الألعاب النارية، حيث تم ضبط بحوزته نحو 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتقدر قيمتها المالية بنحو 4 ملايين جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية في بنها

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بقيام قوة أمنية من مباحث قسم ثان بنها من ضبط مكتبة بدائرة القسم في مدينة بنها بالقليوبية يقوم صاحبها بالاتجار في الألعاب النارية بدون ترخيص، متخذًا من المكتبة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتوجهت قوة أمنية وبالتفتيش عثر بالمكتبة على 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه.

وضبط صاحب المكتبة والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.