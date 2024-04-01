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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صغير بالمرج لطلب فدية

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنوب بنها الكلية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بإنهاء حياة صغير لطلب فدية من والده. 

اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صغير بالمرج لطلب فدية

وأحالت النيابة المتهم بإزهاق روح الصغير سيف هشام البالغ من العمر 11 عامًا، إلى الجنايات لمعاقبته بعد إثبات تهمة التخلص منه، نظير فدية مالية من ذويه في منطقة الخصوص تحديدًا في ترعة الإصلاح بالمرج الغربية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما حرر شخص يدعى هشام، رجب، يعمل تاجر أراض يقيم بمحافظة القاهرة، بلاغا في قسم شرطة الخصوص، يفيد بتغيب صغيره سيف، طالب يبلغ من العمر 11 سنوات، وأن أحد الأشخاص من الجيران رأى نجله أثناء سيره مع شخص كان يعمل معه في وقت سابق، يقيم في نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين العثور على جثة الصغير داخل الشقة السكنية محل إقامة المتهم، وملقى بجواره حبل استخدمه القاتل في إنهاء حياة المجني عليه.

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