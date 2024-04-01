مختار نوح لـ الشاهد: "الاختيار" و"الحشاشين" أعمال متكاملة لها دور في تحصين شبابنا

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن الصراع بين الإخوان وعمليات التجنيد والمعقولية، سيظل أزليا، إذ أن الرسول قال فيهم حديث نظرا لخطورتهم، مبينا: "أن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعنوان "الإخوان- الحشاشين: "يعني مش هيقدر يقاوم حتى، اتقال فيهم حديث لخطورتهم وتأثيرهم في التاريخ، وهما دايما خونة".

وتابع: "لما بنشوف ناس بتفجر في روسيا عشان هي وافقة مع قرار وقف إطلاق النار في غزة، يبقى ده لمصلحة مين، يعني انت كنت بتقول في الأول انك بتقاتل في أي حتة عشان الدين، دلوقتي انت بتقاتل الدين، الناس الغلابة اللي عايزين وقف إطلاق النار، يقدروا يعيشوا انت بتقاتل اللي واقفين معاهم وبتفجر عندهم، وترتكب جريمة محدش بيسألك عنها أو يصارحك بيها".

وواصل: "الاستتار خلف الدين، بيمنحه حصانة ضد الضعفاء وهم موجودين بكثرة، ومش قادرين يجاهروا ويلبسوا لباس المعركة ويظهروا عقول الناس".

واعتبر الدكتور مختار نوح، أن ما فعلته المسلسلات بالأحداث الخاصة منذ ثورة 30 يونيو، بأجزائه الثلاث، وهم الاختيار وأكمله العمل الملحمي "الحشاشين"، أعمال متكاملة، يحتاج إنه يستكمل بعده.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.