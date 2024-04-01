مختار نوح لـ"الشاهد": معارضو الإخوان لم يمتلكوا شجاعة بيتر ميمى فى تناوله لـ"الحشاشين"

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي المعروفة، إن كثير من المجتهدين من المعارضين الإخوان لم يكتسبوا شجاعة بيتر ميمي وعبدالرحيم كمال، حيث أنهما واجها المسألة على أنها تغييب للعقل، مما يعد نقلة في الكشف.



وأضاف “نوح”، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: "سواء الرجل كان يقصدها أو ميقصدهاش الناس كلها فهمتها كدة، وحتى والخصم استقبلها كده من قبل مايشوفها لأنه عارف نفسه".



برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

