مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا اغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن اللقاءات التي أجراها الإعلامي حمدي قنديل وأعلن توبته عنها ورفضه لها في عام 2011 ثم بعد ذلك سحب الاعتذار.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "من غير ما يسحبه محدش صدق الاعتذار، هذا الرجل عظيم وأنا أحبه جدًا لكن الآن أقيم حدثًا تاريخيًا".

وعن محاولة قتل عبد الناصر والاغتيالات الأخرى التي نفذتها جماعة الإخوان، قال "نوح": "عندما سمعنا كل الآراء اكتشفنا أنها حقيقة، وعندما شاهدنا طرق الاغتيال الفردية هي نفسها طرق الاغتيال التي كانت في الاعترافات بداية من قتل أم كلثوم لعبد الوهاب وتفجير الكباري".

وتابع: "الإخوان حالوا اغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب وتفجير الكباري واعترفوا بذلك في حوارات حمدي قنديل وتحدثوا معه، البعض منهم كان في السجن والبعض الآخر في الخارج".

وأردف: الحكاية نفسها تكررت في ندورة للرأي لحلمي البلك واعترف المعتقلون بمحاولات القتل والاغتيالات ومنهم عبد الله السماوي، لكن لا أعرف سبب اختفاء تلك الحلقات والاعترافات".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.