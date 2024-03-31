الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى: القصور الرئاسية ليست ملكًا للرؤساء بل للشعب المصرى

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة امتلاك الرئيس عبدالفتاح السيسي، قصورا رئاسيا، مؤكدا أن القصور الرئاسية ليست مملوكة لأشخاص.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش قصر مكتوب عليه قصر الرئيس السيسي، ولكن هو قصر لرئاسة الجمهورية المصرية.

وتابع: "محدش بنى قصور رئاسية من أيام محمد علي، وهي ملك للشعب المصري، ليس ملكا لأحد".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الـ6 سنوات المقبلة يجب أن يستفيد المواطن من سنوات الإصلاح، مشيرا إلى أن مصير المحافظين ستتقرر بعد أداء الرئيس السيسي حلف اليمين الدستوري يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكونون باعتبار المستقيلين.
 

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