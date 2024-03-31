عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

كشف الإعلامي أحمد موسى، مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري يوم الثلاثاء القادم، قائلا: "يوم الثلاثاء المقبل يوم تاريخي وانطلاقة حقيقية للجمهورية الجديدة".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الدستور المصري محدد فيما يتعلق بالرئيس والمحافظين ونوابه والحكومة".

وتابع: "المحافظين بمجرد ما الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحلف اليمين يصبحوا جميعهم في حكم المستقيلين، ويقومون بالمهام لحين تعيين محافظين جدد، أو تجديد الثقة فيهم مرة أخرى".

وواصل: "لا أحد يعلم أي شىء، عن الفترة المقبلة، ومين هيمشي ومين هيقعد، لأنه أمر متروك كاملا للرئيس السيسي، ولكن هناك بعض الأسماء التي لم تنجز في ملفاتهم ووارد وأمر طبيعي إنهم يرحلوا".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه شرف لأي مواطن في مصر خدمة بلده، لافتا إلى أن المسئول جندي في هذا الوطن لحين انتهاء مهمته.