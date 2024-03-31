الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن حالة طالبة أصيبت أثناء عبورها الطريق أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر

اسعاف
اسعاف

أصيبت اليوم  طالبة في جامعة الأزهر، إثر اصطدام دراجة نارية بها أثناء مرورها الطريق أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وتم نقل المُصابة إلى المستشفى لإسعافها.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث مروري أمام المدنية الجامعية لجامعة الأزهر بالحي السادس بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان وقوع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طالبة الطريق صدمتها دراجة نارية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جامعة الأزهر اصطدام دراجة نارية المدينة الجامعية لجامعة الأزهر مدينة نصر غرفة عمليات النجدة حادث مرورى

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