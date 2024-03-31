ميار الببلاوى: "إيناس الدغيدى ونجلاء فتحى خلونى أمثل مشهد ساخن فى نهار رمضان"

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، سبب دعائها على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم المكي، مؤكدة أن السبب في ذلك مشاهد ساخنة في فيلم "ديسكو".

وقالت، خلال حلقة اليوم الأحد، ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار" و"المحور": "إيناس الدغيدي خلتني أعمل مشاهد ساخنة في فيلم ديسكو في نهار رمضان".

وأضافت: "مكنتش عايزة أعمل مشاهد كتير زي مشهد المايوه، ومشهد شريف منير، ومشهد عمرو عبدالجليل، وأنا خلاص الحمد لله اتحجبت، وهي مشاهد لا تليق للعرض في رمضان، ومش عايزة حد يجيب سيرتها تاني".

ميار الببلاوي: نجلاء فتحي قالتلي شهر رمضان بتاع الفقرا بس

وتابعت: "أنا كان عندي 19 سنة ومبهورة بعالم التمثيل، وكنت مش مصدقة إني بمثل مع نجلاء فتحي، وفي نفس الوقت كنت مطيعة أوي، لكن في مشاهد رفضت أعملها في نهار رمضان وإيناس الدغيدي أصرت عليها".

وواصلت: "الفنانة نجلاء فتحي أقنعتني إني أعمل مشهد ساخن في نهار رمضان تبطل صيامي، بحجة إن رمضان ده شهر الفقراء ومنع أكلنا وشربنا عشان نحس بيهم فقط وأقنعتني وعملت المشهد، وده بعتبره من ضمن التنازلات اللي قدمتها عشان التمثيل".