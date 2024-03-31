الأحد 31 مارس 2024
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مصر

محافظ دمياط تشهد استلام 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 شهدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مراسم استلام 5 الاف كرتونة مواد غذائية في إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتكافل وكرامة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك. 

 

توزيع 9.6 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى بنى سويف


واستمعت المحافظ، اليوم /الأحد/، إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية التضامن الاجتماعي الشيماء عبد المعطي، حول ما تتضمنه كل كرتونة من مواد غذائية أساسية وهي عبارة عن (4 كيلو أرز، و5 أكياس مكرونة، و2 كيلو سكر وكيلو دقيق ولوبيا وفول وزيت وملح طعام وجبن وصلصة وشاي)، كما اطلعت أيضًا خطة التوزيع للوصول إلى الفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. 
وأشادت المحافظ بالمبادرات التي يطلقها بنك الطعام المصري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

محافظ دمياط الدكتورة منال عوض استلام 5 الاف كرتونة مواد غذائية وزارة التضامن الاجتماعي شهر رمضان الكريم عيد الفطر المبارك ر مديرية التضامن الاجتماعي

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