التموين تنشئ المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

تحظى وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الوزير علي المصيلحي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة ضمن الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار السلع إلى جانب التحديات العالمية والمحلية في سبيل توفيرها.

المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

أنهت وزارة التموين المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر) QR system ، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية ويجرى التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

مشروع "ورشتي"

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع " ورشتى " والذي يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من إجمالي عدد (250) ورشة فى المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة فى دراسة اختيار الورش الأكثر استحقاقا المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنيًا للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة في هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 400 ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها التي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.

وأضاف كمال أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة وعدم تسريب العاملين بها، إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.

وكشف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة، وذلك في معرض تراثنا القادم.

من جهته أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الغرض الرئيسي من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل ومنع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال وامتهانها مهن أخري.

وقال سليمان إن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية، كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، ما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.

وأضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي، حيث إنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة.

بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إنه يتم التأكد من كل المستندات المطلوبة التي تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

من جهتها قالت المهندسة مها عبدالحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

وأضافت عبدالحميد أنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي، بما يسهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة 5% تسدد على عامين أو 3 أعوام.