الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. «صلاح» يساهم في تعادل ليفربول مع برايتون

لويس دياز لحظة تسجيله
لويس دياز لحظة تسجيله هدف التعادل في مرمى برايتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وضيفه برايتون ألبيون، والتي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم داني ويلبيك سريعًا لبرايتون بالدقيقة الثانية، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كيلهير.

وهدد محمد صلاح مرمى برايتون بالدقيقة 9، بعدما سدد كرة كانت قريبة من المرمى ومرت على يمين حارس برايتون بقليل.

وفي الدقيقة 17 أضاع صلاح انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر، بعدما سدد كرة فوق المرمى.

وتمكن لويس دياز من إحراز هدف التعادل بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في كرة بدأ محمد صلاح برأسة وتحولت من مدافع برايتون للكولومبي الذي سددها بنجاح.

وانفرد صلاح بالمرمى بالدقيقة 32، وأهدر الكرة بشكل غريب ليضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

بدء ليفربول مباراة اليوم أمام ضيفه برايتون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح لويس دياز داني ويلبيك

مواد متعلقة

وفد رفيع المستوى يزور "صلاح" فى إنجلترا لإنهاء أزمة انضمامه للمنتخب

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

عاجل| رئيس اتحاد الكرة يعلنها: إيجابية عينة رمضان صبحى للمنشطات

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته