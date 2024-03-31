الشوط الأول.. «صلاح» يساهم في تعادل ليفربول مع برايتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وضيفه برايتون ألبيون، والتي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم داني ويلبيك سريعًا لبرايتون بالدقيقة الثانية، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كيلهير.

وهدد محمد صلاح مرمى برايتون بالدقيقة 9، بعدما سدد كرة كانت قريبة من المرمى ومرت على يمين حارس برايتون بقليل.

وفي الدقيقة 17 أضاع صلاح انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر، بعدما سدد كرة فوق المرمى.

وتمكن لويس دياز من إحراز هدف التعادل بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في كرة بدأ محمد صلاح برأسة وتحولت من مدافع برايتون للكولومبي الذي سددها بنجاح.

وانفرد صلاح بالمرمى بالدقيقة 32، وأهدر الكرة بشكل غريب ليضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

بدء ليفربول مباراة اليوم أمام ضيفه برايتون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.