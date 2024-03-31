الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رونالدو ينافس حمدالله على جائزة الأفضل فى مارس بـ "دورى روشن"

رونالدو
رونالدو

كشفت رابطة الأندية السعودية، اليوم الأحد، عن المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر مارس ببطولة الدوري والذي يتنافس عليها ثلاثة لاعبين.

وينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم النصر كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وكارل إيكامبي مهاجم الاتفاق.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن بعد مرور 25 جولة من مسابقة الدوري بـ 26 هدفًا.

واكتسح النصر ضيفه الطائي 5-1، أمس في بطولة الدوري في ليلة تألق رونالدو بـ “هاتريك” جديد.

وتقدم النصر في الدقيقة 20 عن طريق أوتافيو، قبل أن يدرك فيرجيل ميسيدجان التعادل للطائي بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للنصر، فيما تكفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 64 و67 و87.

ورفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر عبدالرزاق حمدالله إيكامبي

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