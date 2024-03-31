الأحد 31 مارس 2024
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حوادث

رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

جريدة الدستور

قامت أوناش المرور برفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإعادة المظهر الحضاري.

حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

أوناش المرور الأجهزة الأمنية حملات مرورية

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