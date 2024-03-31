الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مهندس وإصابة سائق إثر تصادم سيارتين فى "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بسوهاج حادث اصطدام سيارة ملاكى بسيارة نقل بمقطورة على الطريق، نتجت عن الحادث وفاة مهندس بشركة خاصة، وإصابة قائد السيارة الأولى.

تفاصيل الحادث

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل دائرة مركز أخميم، نتج عن المصادمة مصرع شخص وإصابة آخر، وتم الدفع بالمعدات، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

نتائج التحريات والفحص

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، وذلك بين سيارة ملاكي قيادة المدعو "سعد. ا. م. ا"، 27 سنة، سائق بشركة خاصة ومقيم القاهرة، وسيارة نقل بالمقطورة "قيادة المدعو عبدالنبي ن ا ع"، 60 سنة، سائق بشركة خاصه ومقيم القليوبية، ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف.

ونجم عن الحادث وفاة المدعو "يحيي. ع. س. ا"، 34 سنة، مهندس بشركة خاصة ومقيم دائرة الجيزة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي مستقل السيارة الأولي، وإصابة قائد السيارة الأولي "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال قائد السيارة الثانية بمضمون ما سبق، نفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.

 

النيابة العامة التحريات وزارة الداخلية جهات التحقيق الحوادث

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