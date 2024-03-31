الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يفرض التعادل على برينتفورد بسيناريو مثير في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وبرينتفورد
مانشستر يونايتد وبرينتفورد

فرض مانشستر يونايتد التعادل على مضيفه برينتفورد بنتيجة 1/1 في مباراة مثيرة أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر الفريقان للوقت بدل الضائع بالشوط الثاني لهز الشباك، حيث تقدم مانشستر يونايتد بهدف ماسون ماونت في الدقيقة 96.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف سجله كريستوفر أيير في الدقيقة 99، ليخرج كل فريق بنقطة بعد 13 دقيقة وقت بدل ضائع.

وخسر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في مساعيه للاقتراب من دائرة الكبار، حيث بقى في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

أما برينتفورد فقد واجه سوء حظ شديد على ملعبه ووسط جماهيره، وفرط في فوز كان بمتناوله ليبقى في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وقبل هذا اللقاء عاد فريق أستون فيلا لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2/صفر.

وتجاوز أوناي إيمري مدرب أستون فيلا كبوة التعادل والخسارة في آخر جولتين، ليرتفع رصيد فريقه إلى 59 نقطة في المركز الرابع.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز العاشر بعد خسارته الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي مواجهات أخرى أقيمت السبت فاز توتنهام هوتسبير على لوتون تاون بنتيجة 1/2، وبورنموث على إيفرتون بنفس النتيجة، ونيوكاسل يونايتد على وستهام يونايتد بنتيجة 3/4.

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