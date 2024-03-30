راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في البريميرليج

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة برينتفورد مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "جريفين بارك" مباراة الفريقين، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة بينما يأتي برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - فاران - وان بيساكا

خط الوسط: ماينو - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جرناتشو - هويلوند

البدلاء: هيوتون، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ماونت، كاسيميرو، إريكسن، أمرابط، أنتوني، كامبوالا.

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