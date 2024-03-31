محمد عفيفى لـ"الشاهد": العامية المصرية تطورت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن العامية المصرية تطورت في الأونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أن في العصر المملوكي والعثماني كان الناس يتكلمون بالعامية، والعربية الفصحى كانت مقتصرة في الأزهر فقط.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن يأخذ السيناريست الحل الوسط، من خلال استخدام اللغة البسيطة بين الفصحى والعامية.

وأشار إلى أن اللغة في الدراما التاريخية بشكل عام تحتاج إلى دراسة كبيرة، حيث أنني أرئ أن فيلم "لورانس العرب"، أشهر الأعمال التاريخية على مر التاريخ.

وأكد أن مخرج وكاتب السيناريو كان ذكي بشكل كبير من خلال استخدام المجاميع، في نطق عدد من الكلمات العربية، من أجل الوصول لفكرة العصر الذي يكتب فيه.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.