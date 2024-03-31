سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاحد – بداية تعاملات الاسبوع في البنوك – تراجع طفيف وسجل على شاشات البنك المركزي المصري 47.34 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
- الدولار في البنك المركزي المصري: 47.3471 جنيه مصري للشراء، و47.4471 جنيه مصري للبيع.
- الدولار في البنك المصري الخليجي: 47.36 جنيه للشراء و47.45 للبيع.
- الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك عودة
|47.35 جنيه
|47.45 جنيه
|بنك فيصل
|47.34 جنيه
|47.44 جنيه
|بنك القاهرة الدولي (CIB)
|47.34 جنيه
|47.44 جنيه
|بنك HSBC
|47.35 جنيه
|47.45 جنيه
|بنك الإسكندرية
|47.34 جنيه
|47.44 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك مصر تراجع طفيف، وسجل بنك مصر: 47.45 جنيهًا مصريًا للشراء، بنك مصر: 47.35 جنيهًا مصريًا للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك الأهلي المصري تراجع طفيف البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه مصري للبيع، البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه مصري للشراء.
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|47.3471 جنيه
|47.4471 جنيه
|سعر اليورو
|51.0734 جنيه
|51.2002 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|59.7332 جنيه
|59.8925 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|52.2653 جنيه
|52.3988 جنيه
|100 ين يابانى
|31.2749 جنيه
|31.3431 جنيه
|سعر الريال السعودى
|12.6232 جنيه
|12.6516 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|153.8444 جنيه
|154.2194 جنيه
|سعر الدرهم الإماراتى
|12.8916 جنيه
|12.9224 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|6.5494 جنيه
|6.5639 جنيه