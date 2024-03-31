سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاحد – بداية تعاملات الاسبوع في البنوك – تراجع طفيف وسجل على شاشات البنك المركزي المصري 47.34 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

الدولار في البنك المركزي المصري: 47.3471 جنيه مصري للشراء، و47.4471 جنيه مصري للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي: 47.36 جنيه للشراء و47.45 للبيع.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

البنك شراء بيع بنك عودة 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك فيصل 47.34 جنيه 47.44 جنيه بنك القاهرة الدولي (CIB) 47.34 جنيه 47.44 جنيه بنك HSBC 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك الإسكندرية 47.34 جنيه 47.44 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك مصر تراجع طفيف، وسجل بنك مصر: 47.45 جنيهًا مصريًا للشراء، بنك مصر: 47.35 جنيهًا مصريًا للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك الأهلي المصري تراجع طفيف البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه مصري للبيع، البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه مصري للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم