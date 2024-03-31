الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاحد – بداية تعاملات الاسبوع في البنوك – تراجع طفيف وسجل على شاشات البنك المركزي المصري 47.34 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

  • الدولار في البنك المركزي المصري: 47.3471 جنيه مصري للشراء، و47.4471 جنيه مصري للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي: 47.36 جنيه للشراء و47.45 للبيع.
  • الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار اليوم 20 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

البنكشراءبيع
بنك عودة47.35 جنيه 47.45 جنيه
بنك فيصل47.34 جنيه47.44 جنيه
بنك القاهرة الدولي (CIB)47.34 جنيه47.44 جنيه
بنك HSBC47.35 جنيه47.45 جنيه
بنك الإسكندرية47.34 جنيه47.44 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في  بنك مصر تراجع طفيف، وسجل بنك مصر: 47.45 جنيهًا مصريًا للشراء، بنك مصر: 47.35 جنيهًا مصريًا للبيع. 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في  بنك الأهلي المصري  تراجع طفيف البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه مصري للبيع، البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه مصري للشراء. 

أسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى47.3471 جنيه 47.4471 جنيه
سعر اليورو51.0734 جنيه51.2002 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى59.7332 جنيه59.8925 جنيه
سعر الفرنك السويسرى52.2653 جنيه52.3988 جنيه
100 ين يابانى31.2749 جنيه31.3431 جنيه
سعر الريال السعودى12.6232 جنيه12.6516 جنيه
سعر الدينار الكويتى153.8444 جنيه154.2194 جنيه
سعر الدرهم الإماراتى12.8916 جنيه12.9224 جنيه
سعر اليوان الصينى6.5494 جنيه6.5639 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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51 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودي سعر الدولار اليوم

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