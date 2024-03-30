ريم البارودى عن رفض فيلم التاروت مع سمية الخشاب: "مش مناسبنى"

علّقت الفنانة ريم البارودي، على رفضها المشاركة في فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب، قائلة: "مش مناسبني والله العظيم".

وأضافت "البارودي" في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "أنا أشتغل مع سمية أو أطلع معاها أي برنامج، لأن الازمة بيننا انتهت وخلصت، أما فيلم التاروت لما اتعرض عليّ كان مع مخرج ومنتج عملت معهما من قبل ولم أحب أن أعيد التجربة".

وتابعت الفنانة: "إديت لنفسي فرصة وكلمته في التليفون أسأله، كان في شخصية معاها بغبغان طول الفيلم وواحدة معاها كلب وواحدة معاها قط، وسألت عن شخصيتي هتعمل البغبغان إزاي، اتقالي جرافيك اعتذرت، لكن لو كان جاب لي بغبغان بجد كنت هعمله".