السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بسعر 27 جنيه .. تموين القاهرة يوزع 4 طن سكر بمناطق المعادي

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلنت وزارة التموين توزيع 4 طن سكر خلال اليومين الماضيين بمناطق المعادي وميدان الحريه وكوتسيكا المعادي والطراوات بقطاع جنوب القاهرة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قامت بتكثيف تموين القاهرة جهودها لتغطية خدماتها التموينية بجميع مناطق واحياء العاصمة، وتقوم بدعم المواطنين بالسلع الاساسية وتوفير كافة السلع الاساسية والاستراتيجية وعلي رأسها سلعة السكر.
 

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ويأتي ذلك بهدف تغطية أغلب المناطق بنطاق العاصمة بشكل عام وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة القاهرة والأحياء لتشمل الخدمات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بقيادة محاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة.

 تابع مدير تموين العاصمة توزيع أطنان السكرعلي المناطق المذكورة للاطمئنان بإتمام توزيع كميات السكر بشكل عادل وآمن وأن المواطن حصل علي حقه بالفعل وبشكل عادل.

وفي السياق ذاته أضاف وكيل وزارة التموين بالقاهرة أنه يتم أيضا ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات ومنافذ المواطن اولاوالميادين والأحياء ويتم التنسيق مع رؤساء الأحياء لكل حي لمتابعة التوزيع العادل وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية.

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كذلك تقوم مجموعة عمل بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق ورفع تقرير فني يومي للوكيل الوزارة كذلك يتم رصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني.


هذا وما زالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائي للمناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجا لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.
 

 

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الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التموينية أخبار السكر في مصر إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية

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