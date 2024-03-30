نائب محافظ أسيوط يشهد حفل إفطار "الإصلاح الزراعي" و"أملاك الدولة"

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نائبه المهندس عمرو عبد العال، لحضور حفل الإفطار الجماعى والذى ينظمه الإصلاح الزراعى وجهاز حماية أملاك الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بنادي العاملين بالمحافظة بحي شرق.



جاء ذلك بحضور المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، وأحمد شوقى محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وحسام الديم عبد القادر مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق.



حيث بدأت الفعالية بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، وشهد الجميع الإفطار الجماعي وفعاليات الحفل.



وجرى استكمال الفعاليات بالتواشيح الدينية ثم فقرة العروض الفنية للأطفال وعرض لبعض المسابقات الثقافية للأطفال والتقاط الصور التذكارية مع القيادات الحضور.



ثم كرم نائب المحافظ، كلا من المهندس عارف محمد على مدير الإصلاح الزراعى وحسام الدين مدير أملاك الدولة الخاصة وبعض العاملين المتميزين تقديرًا لهم وتفانيهم فى العمل ولمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وسلمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير.



وعبر نائب المحافظ، عن سعادته بحضور حفل إفطار الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بالمحافظة، وتكريم المتميزين منهم، ناقلًا تحيات وتقدير الوزير المحافظ لجميع الحضور، موجهًا الشكر للقائمين على الحفل، داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل مكروه.



كما وجه المهندس عارف محمد، الشكر لجميع الحضور لمشاركتهم فى حفل الإفطار السنوى والذى يجمع العاملين بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة وأسرهم، ناقلا تهنئة وتحيات المهندس حسن فولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لجميع القيادات والحضور من العاملين.



كما أشاد المحاسب أحمد شوقى محبوب، بالتجمع السنوى للعاملين وتنظيم حفل الافطار الرمضاني، لافتا إلى أن تكريم المتميزين منهم تحفيزا لهم ولجميع العاملين للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد.

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