محافظ أسيوط وأسقف الأرثوذوكس بمنفلوط يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط ووفد من الكنيسة في إطار دعم آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

حيث رحب محافظ أسيوط بنيافة الأنبا ثاؤفيلس والوفد المرافق له معبرًا عن خالص اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالمحافظة

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة وإيبارشية منفلوط في مختلف المجالات من خلال تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالمحافظة حيث أكد المحافظ إننا لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وأشار اللواء عصام سعد الى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والمجتمع المدني، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 مشيدًا بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف القيادة السياسية، لافتًا إلى اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

من جانبه أشاد الأنبا ثاؤفيلس بالجهود التي يقوم بها محافظ أسيوط في كافة المجالات والتي تترجم إنجازات مملوسة في المشروعات التنموية التي تتم على أرض المحافظة لافتا إلى إننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعيا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها معلنًا دعمه الكامل للمشاركة في برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.