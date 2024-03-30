السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط وأسقف الأرثوذوكس بمنفلوط يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط ووفد من الكنيسة في إطار دعم آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

حيث رحب محافظ أسيوط بنيافة الأنبا ثاؤفيلس والوفد المرافق له معبرًا عن خالص اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالمحافظة

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة وإيبارشية منفلوط في مختلف المجالات من خلال تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالمحافظة حيث أكد المحافظ إننا لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وأشار اللواء عصام سعد الى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والمجتمع المدني، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 مشيدًا بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف القيادة السياسية، لافتًا إلى اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

من جانبه أشاد الأنبا ثاؤفيلس بالجهود التي يقوم بها محافظ أسيوط في كافة المجالات والتي تترجم إنجازات مملوسة في المشروعات التنموية التي تتم على أرض المحافظة لافتا إلى إننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعيا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها معلنًا دعمه الكامل للمشاركة في برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

WhatsApp Image 2024-03-30 at 2.38.24 PM
WhatsApp Image 2024-03-30 at 2.38.24 PM
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات

مواد متعلقة

فوز محمد حمد الله فى انتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط

جامعة أسيوط تنظم زيارة ميدانية لقرية العتمانية ضمن البرنامج التنموى لقرى المحافظة

محافظ أسيوط يشهد نهائى تصفيات الصعيد فى الدورة الرمضانية

محافظ أسيوط: استمرار تطوير شوارع مركز البدارى

بعد تشميعه.. صحة أسيوط تغلق مستشفى خاصًا لإدارته دون ترخيص

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية