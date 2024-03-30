السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريم البارودي: "مهنتش أحمد سعد.. وبتضايق من التريندات الرخيصة اللي بتربطني بيه"

ريم البارودي
ريم البارودي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّها تغضب من ربطها باسم طليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدةً: "بتضايق أكيد، بتضايق من التريندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على التريندات".

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "المواقع دي لما راجل بينفصل عن ست بيحطوا ست تانية معاه، ويعملوا أفيش ورخص وحاجات وجايز كل واحد بقى عنده بيته وبقى عنده حياته.. ليه؟!".

وتابعت الفنانة: "لازم أتضايق من ربطي باسم أحمد سعد، ومش شايفة إني كنت مأفورة في المشكلات معاه، وشايفة إني أقل بعد كل مطربات الوطن العربي اللي بيتخانوا ويتكلموا في برامج ويعملوا مداخلات، أنا مهنتش أحمد سعد واتكلمت في حاجة تخصني وفي عز المشاكل كنت بقول إنه كان راجل كريم وكويس".

بسمة وهبة برنامج العرافة أحمد سعد ريم البارودي النهار

مواد متعلقة

"حياة كريمة" يهدي صاحبة معرض ملابس مجانا ميدالية ومبلغا ماليا لدعم المشروع

"حياة كريمة" يهدى بائع مصاحف ميدالية و50 ألف جنيه بسبب موقف إنسانى

شيخ الأزهر: كل ذنب ممكن أن يُستر إلا الكِبر

الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة فى رفض حل الدولتين

شيخ الأزهر: الكِبر قرين الشرك.. والاستعلاء أبرز مظاهره

الصفدي: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الدمار في غزة

ما الفرق بين الكبر وحسن المظهر؟.. شيخ الأزهر يوضح

ما جزاء المتكبرين يوم القيامة؟.. شيخ الأزهر يوضح

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية