تعادل مثير بين شيفيلد يونايتد وفولهام.. وبورنموث يهزم إيفرتون بالدوري الانجليزي

تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع نظيره فولهام في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

واستحوذ فريق فولهام على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والذي كان متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسدد لاعبو فريق فولهام 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق شيفيلد يونايتد وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ فولهام على مجريات اللعب بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

واستمر استحواذ فريق فولهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكثف لاعبوه محاولاتهم الهجومية بينما استمر أداء شيفيلد الهجومي على المستوى المتوسط.

وسجل بريريتون دياز هدف التقدم لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 58، بينما سجل جواو بالينيا هدف التعادل لفريق فولهام في الدقيقة 62 بصناعة زميله أندرياس بيريرا.

وأضاف أوليفر ماكبورين هدف شيفيلد يونايتد الثاني في الدقيقة 68، ثم سجل بريريتون دياز الهدف الثالث في الدقيقة التالية لتصبح النتيجة تقدم شيفيلد بثلاثة أهداف لهدف.

وأضاف ماكبورين الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 82 وألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

وسجل بوبي ريد هدف فولهام الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ثم سجل رودريجو مونيز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واستمر اللعب بين الفريقين حتى الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع ولكن لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف الفوز.

واستحوذ لاعبو فولهام على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده لـ15 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري، فيما رفع فولهام رصيده لـ39 نقطة في المركز الـ12.

وفي نفس الجولة، فاز بورنموث على إيفرتون بهدفين لهدف ورفع رصيده لـ38 نقطة في المركز الـ13 فيما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز الـ16.

وتعادل نوتنجهام فورست مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، وحصل نونتجهام على النقطة 22 في المركز الـ17، بينما رفع كريستال بالاس رصيده لـ30 نقطة في المركز الـ14.