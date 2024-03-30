العقوبة القانونية لـ صاحب مقهى يقدم "الشيشة" للأطفال بالسلام

تصدرت خلال الساعات الماضية واقعة ضبط صاحب مقهى في منطقة إسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام الأول، لتقديمه الشيشة للأطفال خلال نهار رمضان.

وفي الأسطر التالية يكشف الدستور العقوبة القانونية للمتهم.

العقوبة القانونية لـصاحب مقهى يقدم "الشيشة" للأطفال بالقاهرة

ينص قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك"، كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بأن صاحب مقهى، لا يملك ترخيصًا، في منطقة إسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام الأول، يقدم الأرجيلة للأطفال.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وألقت القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.