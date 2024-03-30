السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلين فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

تصادم سيارة
تصادم سيارة

لقى طفلين مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية يستقلانها بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي بلبيس والزوامل المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع الطفلين: "محمد عبدالله سيدهم" و"محمد فتحي عزوز" 15 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفيي بلبيس والزوامل المركزي.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارةر بع نقل يقودها طفل لم يبلغ 18 عامًا صديقهما وبين دراجة نارية (موتوسيكل) يستقلانه، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

وقوع حادث حادث تصادم حادث تصادم بين سيارة سيارة ربع نقل دراجة نارية قرية انشاص الرمل محافظة الشرقية

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