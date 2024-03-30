بايدن يزور بالتيمور الأسبوع المقبل بعد حادث انهيار الجسر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيزور مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند؛ الأسبوع المقبل بعد الانهيار الجزئي للجسر الذى أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإغلاق ميناء المدينة مؤقتًا.



وقال بايدن - فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه سيزور بالتيمور الأسبوع المقبل وأن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور سيرافقه خلال الزيارة".

الجدير بالذكر أنه بعد ساعات من الانهيار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، قال بايدن إنه يعتزم الذهاب إلى الموقع "بأسرع ما يمكن".

واصطدم بجسر فرانسيس سكوت كي بسفينة الشحن دالي، التي كانت متجهة إلى سريلانكا، مما تسبب في سقوط الهيكل الفولاذي بالكامل تقريبًا في الماء.



وتعهد بايدن بأن الحكومة الفيدرالية ستدفع فاتورة إعادة بناء الجسر، لكن ذلك قوبل برد فعل عنيف من صقور الإنفاق المحافظين.

ويشمل ذلك أولئك الغاضبين بالفعل من موافقة الكونجرس على حزمة إنفاق ضخمة لعام 2024، والليبراليين، الذين يجادلون بأن اللوم فى المأساة يقع، جزئيًا على الأقل، على مالك سفينة الشحن.